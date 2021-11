Milan, Cosmi: “Secondo me la Juventus è fuori dai giochi” | PM

Cosmi ha parlato della lotta Scudetto per il Milan, che a suo dire non dovrà vedersela con i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni.

Una lotta intensissima sarà quella per il titolo quest'anno e il Milan è assoluto protagonista. I rossoneri sono primi a pari punti col Napoli, che è davanti solo per differenza reti. Subito dietro c'è l'Inter, che dista quattro lunghezze da entrambe e sembra pronta a inserirsi e dar fastidio. Molto più distanziata la Juventus, che cerca una risalita che avrebbe del clamoroso. Sono undici i punti di distanza, con ben sette squadre che le sono davanti. In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato Serse Cosmi, allenatore che ha sottolineato come, dal proprio punto di vista, ormai per la Juventus la situazione è troppo complicata: "Secondo me la Juventus è fuori dai giochi".