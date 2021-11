Milan, Cosmi: “Aspetto una chiamata, voglio tornare ad allenare” | PM

Cosmi, oltre che di Milan, ha parlato anche della propria voglia di tornare ad allenare in panchina. Ecco tutte le sue parole.

Non ha parlato solo di Milan, nell'intervista esclusiva ai nostri microfoni, Serse Cosmi, allenatore in cerca di una panchina. Ha parlato anche del proprio futuro, sottolineando come la voglia di tornare ad allenare sia fortissima e che se dipendesse da lui sarebbe già immerso in una nuova avventura. Ecco tutte le sue parole a riguardo: "Se dipendesse da me mi avreste rivisto. Aspetto una chiamata per un motivo semplice: mi piace fare questo mestiere. Dopo quello che mi è successo negli ultimi anni, se non avessi questa passione avrei mollato. Invece continua ad esserci questa voglia dentro di me e aspetto una chiamata".