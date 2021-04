Milan, Contra: “Tatarusanu grande portiere e professionista al 100%”

Cosmin Contra, ex calciatore rossonero, ha parlato del connazionale e secondo portiere del Milan Ciprian Tatarusanu

Cosmin Contra, ex calciatore rossonero, ha parlato del connazionale e secondo portiere del Milan Ciprian Tatarusanu. Queste le dichiarazioni ai microfoni del canale Twitch del Milan: "Tatarusanu è un gran giocatore, un grande portiere, professionista al 100%. Non è facile entrare dalla panchina in partite importanti e giocare bene, penso che il Milan abbia fatto un buon acquisto. Ha tanta esperienza in Serie A e nel calcio internazionale con la Romania. Sono contento che sia andato al Milan, sia per lui che per il club". Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.