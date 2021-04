Milan, Contra: “Mi volevano Real e Inter. Braida venne in Romania per la firma”

Cosmin Contra, ex rossonero, ha parlato del suo passaggio al Milan. In tanti lo volevano, ma Braida ha battuto così la concorrenza

Cosmin Contra, ex rossonero, ha parlato del suo passaggio al Milan. In tanti lo volevano, ma Braida ha battuto la concorrenza volando in Romania. Ecco l'aneddoto raccontato ai microfoni del canale Twitch del Milan: "Ero in ritiro con la Romania e in quel periodo tutti mi volevano: dal Real all'Inter. Il procuratore mi chiama alla fine del ritiro e mi disse che c'era la possibilità di andare al Milan: ho detto subito sì. In 4-5 ore Braida è arrivato a Bucarest con un aereo privato, ho firmato il contratto e poi sono tornato in nazionale, aggirando i giornalisti che aspettavano lì nascondendomi nella parte posteriore della macchina".