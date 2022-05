Milan, i consigli di Adani: “Antony sarebbe il top, Botman perfetto”

Lele Adani, ex calciatore e opinionista su 'Rai Sport', ha dispensato consigli di calciomercato per quanto riguarda il Milan. Le dichiarazioni

Quale profilo consiglieresti per ilsalto di qualità sull’altra fascia, quella di destra? “Per sognare, il calciatore migliore da prendere a destra, per rientrare sul mancino, credo sia Antony dell’Ajax. Mi avete chiesto di sparare alto, io vado… (ride, ndr). Anche De Ketelaere è un ottimo calciatore, bravo e tecnico. Pronto per la Serie A? E’ in crescita. Antony è un po’ più avanti, fa già praticamente il titolare nel Brasile. Potrei dire anche Raphinha (Leeds, ndr), ma sono giocatori che costano. Comunque sappiamo che il Milan, anche chi non era pronto lo ha fatto diventare più che pronto. L’importante è che siano profili in linea: dove non arrivano i soldi, arrivano le idee. Lo ha dimostrato proprio il Milan”.