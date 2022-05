Milan, Condò: “I nuovi proprietari sembrano voler investire, Maldini…”

Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato le parole di Maldini e fatto il punto sul futuro del Milan.

Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è in una frase estremamente promettente. Ma, magari, in questo spizio si vuole infilare qualcuno come un PSG o un Real Madrid per tentare Leao. Leao va blindato assolutamente. Anche perché il nuovo proprietario dà l'impressione di voler investire qualcosa in più. Ma che chiamino Paolo e glielo dicano, in fretta anche...".