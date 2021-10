Milan, Condò: “Diaz, Leao e Tonali cresciuti in maniera esponenziale”

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato del Milan e della crescita dei suoi talenti, tra cui Brahim Diaz, Rafael Leao e Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della possibilità di vedere il Milan campione d'Italia. Queste le parole del giornalista. "Scudetto? Non lo escludo. In estate ha perso tantissimo e sta cercando di colmare le partenze. Maignan non è Donnarumma, però è un ottimo sostituto. In più sono cresciuti in maniera esponenziale Brahim Diaz, Leao e Tonali. Il Milan è più forte dell’anno scorso". Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a 360° in occasione del suo compleanno.