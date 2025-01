Damascelli rivela: “Conceicao? Era l’alternativa della Juve a Thiago Motta”

"Se il Milan non avesse preso Conceiçao, l'esonero di Motta sarebbe stato possibile, perché proprio il portoghese era l'alternativa all'ex Bologna già in estate. Adesso l'allenatore si gioca tutto nelle prossime partite, tutte complicate a partire dal derby, poi ci sono Atalanta, Milan e Napoli, oltre ai match contro Bruges e Benfica in Champions. Ad oggi questa Juve non ha certezze anche per via dei tanti cambi ed esperimenti che Motta si ostina a fare, oltre a questo c'è poi il caso degli infortunati, con Milik che si è fermato di nuovo e Conceiçao costretto a fermarsi per l'ennesimo guaio muscolare proprio nel riscaldamento prima dell'inizio della partita contro i rossoneri". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Abraham-Saelemaekers: si cerca l’accordo. Le ultime