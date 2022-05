Milan, Compagnoni: “Tonali, che storia! Ultimo mese di Leao da fuoriclasse”

Il telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato di alcuni calciatori del Milan quali Sandro Tonali, Rafael Leao e Mike Maignan

Il telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato di alcuni calciatori del Milan quali Sandro Tonali, Rafael Leao e Mike Maignan. Questo il pensiero nel suo intervento su 'Sky Sport': "Maignan ha fatto un campionato incredibile. C'era un po' di preoccupazione dopo l'addio di Donnarumma, ma il francese ha avuto un rendimento migliore rispetto all'ultimo Donnarumma. La storia di Tonali è bellissima: non aveva convinto al primo anno, lui si è tagliato lo stipendio pur di restare al Milan. Il suo rendimento è andato oltre ogni aspettativa. Theo Hernandez e Leao hanno raggiunto valutazioni altissime. L'ultimo mese di Leao è stato pazzesco, da fuoriclasse assoluto. Il gol di Theo contro l'Atalanta mi ha ricordato quello di Weah, con la sua potenza e velocità spacca in due le difese avversarie".