Milan, Compagnoni: “Giroud ha giocato un grande Mondiale”

I Mondiali 2022 in Qatar fanno ormai parte della storia. L'Argentina, guidata da Leo Messi, ha vinto laureandosi Campione del Mondo per la terza volta. La Francia esce sconfitta: una grande delusione per i due calciatori del Milan, Olivier Giroud e Theo Hernandez. L'attaccante rossonero ha chiuso la competizione venendo sostituito nel primo tempo della finale. Il francese ha chiuso con 4 gol e una grande prestazione in generale. Giroud è stato fondamentale per la Francia, dato l'infortunio di Karim Benzema, che ha tolto alla nazionale francese un punto di riferimento importantissimo li in avanti.