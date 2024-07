"In questo momento non è pronto per fare la Serie A e ti dirò di più. Non sarà facilissimo per lui neanche in Serie C, però è un talento enorme e bastano pochi mesi per far cambiare il discorso. In questo momento è fondamentale che si alleni con la prima squadra, che guardi i grandi, che impari dai grandi, però non è assolutamente pronto per giocare in Serie A, tantomeno con una squadra ambiziosa come il Milan". LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Respinta la prima offerta per Emerson Royal: i dettagli>>>