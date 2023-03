Milan, Collovati: “Disarmante. Leao è irriconoscibile”

Fulvio Collovati, ex calciatore e telecronista, ha parlato della partita di ieri tra Udinese e Milan e, in particolare, delle prestazioni di Rafael Leao

Fulvio Collovati , ex calciatore e telecronista, ha parlato della partita di ieri tra Udinese e Milan e, in particolare, delle prestazioni di Rafael Leao . Ecco le sue parole a Radio Rai.

"Il Napoli ha messo in depressione tutte le altre. La prestazione di ieri del Milan è disarmante, impalpabile: un punto in tre partite, sei reti subite in tre gare, non riesce più a esprimere la qualità di un tempo... È vero che mancavano Giroud e Theo Hernandez, ma Leao è irriconoscibile". Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Le big della Premier su Bennacer”