Milan, Colantuono: “Boban e proprietà mai d’accordo dall’inizio”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore Stefano Colantuono, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato degli attriti tra Zvonimir Boban e la proprietà del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Le idee tra Boban e la società Milan non collimavano dall’inizio. Ci vuole una società presente, che la proprietà sia lì a decidere insieme. Chi arriverà partirà di nuovo da zero. Allenatore manager? Non lo abbiamo mai fatto in Italia, non so se siamo pronti”. Intanto ecco l’avvertimento di Asmir Begovic per la gara contro il Genoa, continua a leggere >>>

