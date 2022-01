Milan, Cobolli Gigli: “Ibrahimovic personaggio fuori dalla norma”

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Le dichiarazioni

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Leggo': "Può fare ancora la differenza in Serie A? Lo dimostra (ride, ndr). È un personaggio fuori dalla norma, in senso positivo. Ha una forza caratteriale incredibile e sta facendo cose utili nel Milan". Milan, le top news di oggi: asse caldo di mercato con la Juve. Orsato out.