Vanaken accende il match tra Brugge e Milan: “Vorremmo farli arrabbiare”

Prima del confronto tra Milan e Club Brugge in Champions League, ci sarà da superare la pausa per le nazionali, ma l'incontro del 22 ottobre tra i rossoneri e i belgi sta già iniziando a scaldarsi. Ieri, i Blauw en Zwart hanno conquistato una vittoria di misura contro lo Sturm Graz, raggiungendo 3 punti nella classifica generale del torneo UEFA. Il capitano, Hans Vanaken, non ha perso l'occasione per menzionare le due sconfitte subite dal Milan in Europa.