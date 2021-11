Milan, Cindy Marina sulla sua presenza al derby: “Emozione incredibile”

Cindy Marina, nuovo volto di Milan Twitch in lingua inglese, si è raccontata ai microfoni di 'TWO TWO UNO'. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Cindy Marina, nuovo volto di Milan Twitch in lingua inglese, (QUI UNA GALLERY CON LE SUE FOTO) si è raccontata ai microfoni di 'TWO TWO UNO', il primo format bilingue in collaborazione tra Milan Weekly Podcast e Alessandro Jacobone. Queste le dichiarazioni.

Sulla sua presenza al derby: "E' stata una grande emozione per me, ero ancora incredula che mi volessero lì. È stato un grande onore. So quanto sia storico il club, quanto le persone amino la squadra e il club. È stata un'emozione incredibile anche solo essere lì. Sono rimasta colpita dai tanti campioni impressi sui muri e corridoi della sede rossonera. Quando ho visto i Milan Studios ero tipo, wow, è davvero fantastico. Senti la professionalità e l'amore che tutti hanno per lavorare lì, erano così gentili e amichevoli. Questo è il tipo di ambiente che creano lì e questo si vede non solo attraverso la squadra ma anche attraverso la loro tifoseria. Sono così gran di supporto. "

Sempre sul derby: "Sono stata ad altri derby, ma questo è stato semplicemente diverso. L'energia, le emozioni, i tifosi così assordanti. Anche con il volume delle cuffie alzato al massimo, non riuscivo a sentire nulla. È un'esperienza che non dimenticherò mai". Le Top News di oggi sul Milan: il retroscena sul fondo arabo, il rinnovo di Krunic e molto altro