Milan, Bierhoff: “Puntate allo Scudetto. In Champions vietato sbagliare”

Sulla Champions

"La nuova formula, con otto partite e il girone unico, ti permette di recuperare. Non c’è niente di compromesso con diciotto punti ancora in palio. Il calendario non ha dato una mano ai rossoneri perché Liverpool e Bayer Leverkusen sono due avversarie toste. Era difficile immaginare di conquistare due successi. Se il Milan giocherà come nella ripresa a Leverkusen andrà avanti, non ho dubbi. D'ora in poi però non potrà sbagliare".