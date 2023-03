Milan, Cerruti: “Pioli è il meno colpevole in questo momento”

Alberto Cerruti ha dedicato alcune colonne de La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, al momento di forma del Milan . A suo modo di vedere in questo momento il tecnico Stefano Pioli è il meno colpevole della situazione in cui sta versando il Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alberto Cerruti sul momento del Milan

"Al di là dello strapotere del Napoli, nessuno poteva immaginare che il Milan campione d'Italia scivolasse ai confini della zona per l'Europa League, con nove punti in meno rispetto a un anno fa, un saldo negativo inferiore soltanto a quelli del Verona e della Sampdoria, visto che sul campo la Juventus ne ha ottenuti sei in più. Per opposti motivi nessuno poteva immaginare che i rossoneri approdassero con pieno merito ai quarti di finale, dopo avere eliminato il favorito Tottenham, senza incassare gol. Dal 4-2-3-1 dello scudetto al 3-4-2-1 dell'emergenza, prima applaudito per la ritrovata imbattibilità di Tatarusanu e Maignan e ora di nuovo discusso, i risultati hanno suggerito spiegazioni opposte a conferma del fatto che la differenza la fa il rendimento dei giocatori, prima della tattica. Anche se spesso paga l'allenatore, malgrado Pioli sia meno colpevole di altri in questo caso. Perché non è stato lui a scegliere i presunti rinforzi, anche se è stato l'unico a fare autocritica. E almeno questa non è una contraddizione conoscendo la sua serietà, quando vince e quando perde".