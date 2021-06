Milan, Cerruti: “Calhanoglu sopravvalutato. Bisognava cederlo prima”

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato del 'sopravvalutato' Hakan Calhanoglu. Ecco il suo pensiero sul trequartista del Milan

Il Milan aspetta ancora la risposta di Hakan Calhanoglu. Giusto aspettare il turco? Il giornalista Alberto Cerruti non la pensa in questo modo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio' in cui definisce il turco un giocatore sopravvalutato: "Io da tempo dico che sia un giocatore sopravvalutato. Credo che il Milan possa trovare giocatori migliori. Doveva cederlo prima quando poteva ricavare un bel gruzzolo. Se dovesse partire, il Milan non ne soffrirà". Ecco le principali notizie di oggi relative al calciomercato del Milan