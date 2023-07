Milan, Cernoia: “Emozionata e onorata di essere qui. Tifosa da sempre”

Sulle esperienze passate:"Sono partita all'inizio da un Brescia che era in fase di costruzione, che non si era ancora formato, che non era ancora diventato vincente in Italia e rappresentativo in Europa. Ho vestito poi la maglia di una Juvrntus famosa in tutto il mondo. Ho vissuto questa fase di cambiamento, ma più che cambiamento è crescita. Oggi sono qui per portare l'esperienza che ho accumulato in questi anni e per continuare ad alzare sempre più l'asticella".