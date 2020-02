Milan, Cecchi: “Il gol di Ibrahimovic non si annulla mai, ma anche su Romagnoli…”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ degli episodi controversi che hanno influenzato il risultato di Fiorentina-Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Il gol di Ibrahimovic, nel mio calcio, non si annulla mai. Cosa doveva fare, segarsi il braccio? Anche il rigore di Romagnoli non si dà mai, se me l’avessero dato contro mi sarei arrabbiato molto”. Anche il direttore tecnico Paolo Maldini la pensa così: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

