Milan, Cattaneo: “Mi aspetto una scintilla, magari entro la Champions”

Il giornalista di DAZN Marco Cattaneo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti convocati e ha parlato del momento del Milan , sostenendo come lui si aspetti una scintilla, magari prima dell'impegno in Champions League contro il Tottenham . Di seguito le sue parole.

Le parole di Marco Cattaneo sul momento del Milan

"Se una squadra ha dato un'impronta al proprio percorso nelle ultime tre stagioni non può essere un mese a farci dire che non sono più forti o che Pioli non è un buon allenatore. Mi aspetto che a un certo punto arrivi la scintilla, spero entro la Champions".