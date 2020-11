Milan, Castillejo: “Pioli ci ha cambiato, ora tutti sappiamo cosa fare”

Milan, Castillejo elogia mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno d'attacco del Milan, ha parlato dell'allenatore rossonero Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Il mister è un grande lavoratore, gli piace caricare i giocatori, ci è sempre vicino e gli piace parlare. Questo secondo me fa tanto bene ai giocatori. Ha cambiato la mentalità del gruppo: era difficile ma lui ci è riuscito. Ora tutti sappiamo cosa fare per fare quello che stiamo facendo".