Castellacci sugli infortuni: “È un problema serio, denuncia già fatta”

Il Prof. Enrico Castellacci è esperto in Medicina dello Sport e Ortopedia e Traumatologia. Infatti, dopo aver conseguito la laurea a Pisa nel 1976, ha completato la sua formazione con tre specializzazioni: in Ortopedia e Traumatologia (1978), in Fisiokinesiterapia (1981) ed in Medicina dello Sport (1984).