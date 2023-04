Milan, Cassano: “Pioli merita di restare, anche se non andasse avanti”

Cassano, ex attaccante anche del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco alcune sue dichiarazioni su Pioli

Antonio Cassano , ex attaccante anche del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole su Pioli.

Cassano su Stefano Pioli, tecnico del Milan: “Anche con Pioli avevo lo stesso dubbio, ma lo scorso anno col Milan mi ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità perché con una squadra priva di fenomeni ha saputo dare un gioco, formare un gruppo e approfittare del suicidio dell’Inter. Pioli merita di restare, anche se non andasse avanti in Champions, perché ha dato al Milan una identità e uno scudetto. Inzaghi lo scudetto lo ha buttato via lo scorso anno e quest’anno con la rosa più forte ha fatto un campionato osceno”. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>