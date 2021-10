Milan, Cassano: “Kessie? Sei mesi a casa se non si trova una soluzione”

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan tra le altre, ha parlato delle prestazioni non all'altezza di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan tra le altre, ha parlato delle prestazioni non all'altezza di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni all'interno dell'ormai famosa 'Bobo TV': "Il Milan ha messo sotto l'Atletico Madrid, il risultato poteva anche essere più ampio. Poi è scandaloso come arbitro e VAR non abbiano visto quelle occasioni. Però Kessie non può fare certe cose: lascia stare l'espulsione, non so che problema abbia realmente. Se sia strano o altro, non è il Kessie che stimo. Lo vedrei al Bayern, al PSG ma questo non è Kessie. Dico a giocatore e Milan, trovate una soluzione che vada bene a entrambi. Questo è il cugino lontano, se non fa queste cose, il Milan vince con l'Atletico e può anche passare. Gioca male come concetti e come atteggiamento. O il Milan trova una soluzione o lo fai fuori, lo tieni sei mesi a casa". Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero.