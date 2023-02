Milan, Cassano: “Finora ci ha abituato troppo bene, è comunque terzo”

In seguito alla partita del Milan contro il Torino, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Olivier Giroud, Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo TV per parlare proprio in merito a questa partita. L'ex rossonero si è soffermato su quelli che sono gli obiettivi e le aspettative del Diavolo, ricordando come sia pur sempre al terzo posto. Di seguito le sue parole.