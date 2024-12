Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', soffermandosi sul Milan ed elogiando Alex Jimenez e Paulo Fonseca . In particolare ha elencato una serie di statistiche in cui si è piazzato in prima posizione nel corso del match contro il Verona e ha riconosciuto come si tratti di un'invenzione del tecnico lusitano. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Caressa elogia Jimenez: rivelazione sulle sue statistiche. Poi vira su Fonseca

"Ogni volta che è sull'orlo del baratro lui vince sempre. Ha vinto una partita complicata a Verona con quattro terzini in campo: uno a centrocampo e uno che secondo me, tra l'altro, ne sentiremo parlare. A me Jimenez è piaciuto tantissimo in queste due partite che ha fatto, ha giocato in tre posizioni diverse in due partite. Pensa che Jimenez in fase offensiva è stato il primo per: tocchi in area, passaggi nel terzo offensivo, cross, conduzione progressiva. In fase difensiva ha fatto e ha vinto più duelli di tutti e ha recuperato più palle di tutti e ha fatto più pressioni di tutti. Parte a sinistra, ma tocca il pallone anche in mezzo: è una bella invenzione di Fonseca".