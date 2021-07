Milan, Caressa: “Giroud grande acquisto, potrà fare la differenza” | News

Secondo Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista, Olivier Giroud si rivelerà un grande acquisto per il Milan: ecco le sue parole

"Giroud è un acquisto importante. Il Milan ha perso Donnarumma, ma statisticamente un portiere in una stagione al massimo ti porta sette o nove punti, gli attaccanti invece fanno la differenza. Giroud è fortissimo di testa e sa giocare con la squadra, gli attaccanti grossi in Italia fanno la differenza, ne sono convinto. L'attaccante grande e forte di testa ti aiuta, fa salire la squadra che in Italia è molto importante. Grande acquisto Giroud, a me è sempre piaciuto. Nel Chelsea, nelle ultime stagioni, ha avuto qualche problema, ma secondo me potrà fare la differenza. Non è solamente l’alternativa a Ibrahimovic. Complimenti al Milan, secondo me sta costruendo un gruppo che potrebbe dare grandi soddisfazioni". Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.