Milan, Cardinale: “La mia strategia è molto ampia. Ai tifosi dico che …”

Come riporta Calcio e Finanza, il fondatore di RedBird , Gerry Cardinale , ha parlato a New York durante la "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo". Il proprietario del Milan ha dichiarato: "Quando abbiamo acquistato il Milan, l’obiettivo era portare in Italia il nostro modo di lavorare. C'è una strategia molto più ampia rispetto al semplice risultato settimanale, cioè vincere le partite. Oggi (ieri, ndr) affrontiamo i nostri rivali dell'Inter. È il derby, e l'obiettivo è questo. Ma penso che se persone come me e Stephen Pagliuca sono entrate in Serie A, è perché incontri e discussioni di questo tipo sono fondamentali".

Il messaggio di Cardinale ai tifosi

"Il mio messaggio ai tifosi non sembra essere efficace, quindi non ne darò alcuno finché non avremo vinto, perché so che è ciò che conta per voi. Tuttavia, farò il mio lavoro e ci impegneremo al massimo per vincere, ma lo faremo con intelligenza. Così facendo, garantirò la nostra solidità nel tempo e contribuiremo alla crescita dell’intero sistema, come credo sia nostro dovere", ha concluso Cardinale. LEGGI ANCHE: Derby, il Milan surclassa l’Inter: Fonseca salvo. Parla Cardinale!