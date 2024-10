Milan, Gabelli: “Non esiste alcuna rivalità tra me e Cardinale”

Negli ultimi giorni ha preso piede l'ipotesi che il fondo statunitense Gamco, guidato dall'italo-americano Mario Gabelli, possa acquistare il Monza. Questo fondo è già attivo nel settore sportivo, possedendo quote di squadre come i New York Yankees, i New York Knicks e gli Atlanta Braves, oltre a essere presente in Europa con il Manchester United. Gamco detiene anche una significativa partecipazione in Paramount, che nei mesi scorsi ha fuso con Skydance, quest'ultima controllata da RedBird di Gerry Cardinale.