Milan, Cardinale su Berlusconi: “Era una leggenda. Seguirò le sue orme”

Cardinale, proprietario del Milan, ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza. Ecco il suo passaggio su Berlusconi

Il numero 1 del Milan Gerry Cardinale e fondatore di RedBird ha ricevuto a Washington un importante riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975, che promuove la cultura e il patrimonio italiano e che sostiene programmi educativi e formativi per i giovani. Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza. Ecco un estratto delle sue parole (QUI TUTTO IL DISCORSO). A SportMediaset un ricordo per Berlusconi.