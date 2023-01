Milan, Carbone: “Il percorso di Camarda è solo all’inizio”

Sul portare i giovani in prima squadra : "Rimango radicato a quel pensiero. Il nostro obiettivo come settore giovanile è formare giocatori a 360 gradi. Vedere un ragazzo cresciuto da noi giocare con la maglia del Milan è la gioia più grande che un settore giovanile può ricevere dalla prima squadra".

Sul cosa deve avere un ragazzo : "Innanzitutto talento, poi spirito di appartenenza, capacità intellettuale, ma non solo: è fondamentale l'dentità, che nel Milan è forte. Uno stile Milan: avere dei valori ed essere una persona per bene".

Su Camarda: "Una cosa bellissima che si parli del giocatore, lo merita come ragazzo. Ha ottime qualità, dimostrate dalle prestazioni. Ma il suo percorso è solo all'inizio, mettegli addosso troppe aspettative non so se sia la cosa più giusta per lui e mi chiedo se sia giusto parlare così tanto di lui".