Milan, Capello: “Rinnovare Ibrahimovic? Ecco perché non avrei fretta”

Fabio Capello ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. L'allenatore del Milan ha spiegato perché lui non avrebbe fretta in tal senso. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport': "Nessuno può capire le sue condizioni meglio di lui: è molto orgoglioso e prenderà una decisione saggia. C'è tempo, non avrei fretta di rinnovare il contratto, soprattutto perché a quell'età se hai un infortunio è più difficile recuperare".