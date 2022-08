Milan, Capello: “Sacrificio per arrivare in cima: guai a perdere il concetto”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha dato qualche consiglio a Stefano Pioli su come gestire il Milan nella stagione post scudetto

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha dato qualche consiglio a Stefano Pioli su come gestire il Milan nella stagione post scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"A volte tornavo a casa e non ero contento di quello che avevo visto in allenamento, magari qualcuno aveva abbassato l'intensità o si era distratto: l'indomani la mia missione era di riportare la tensione ai livelli giusti. Ecco, Pioli dovrà essere bravo a percepire ogni particolare, ogni piccolo segnale di allarme e correggere. Il mio Milan era il top al mondo anche da questo punto di vista, perché tutti avevano la vittoria sempre in testa: sacrificio per arrivare in cima. È un concetto che Pioli ha trasmesso ai suoi nella stagione passata, guai a perderlo per strada".