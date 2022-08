Milan, Capello: “Pioli ha la squadra in pugno, i ragazzi lo seguono”

"Ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio dai giocatori a disposizione, e questo conta già tantissimo. È soprattutto un allenatore che trasmette serenità: i ragazzi lo seguono, sono convinti delle idee di gioco che interpretano in campo, ha la squadra in pugno. Per un tecnico lavorare così è bellissimo. E poi ci sono le individualità: il Milan ha uomini capaci di ribaltare una partita in qualunque momento, da Leao a Theo Hernandez". Milan, la doppia occasione da cogliere sull'esterno destro: le ultime news di mercato