Milan, Capello: “Maldini e Baresi hanno incarnato la bellezza nel calcio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso in termini concreti il suo pensiero di bellezza nel calcio, citando i suoi ex calciatori Paolo Maldini e Franco Baresi. Queste le dichiarazioni nel suo intervento nel corso del Festival dello Sport a Trento.

Le parole di Capello su Maldini e Baresi

"Cosa è per me la bellezza nel calcio? Fare gol dopo 3 passaggi, ad esempio. La bellezza è anche ottenere il risultato anche in base ai calciatori che hai a disposizione. La bellezza sono anche le genialità improvvise dei calciatori come Messi, ad esempio. Per me sono due i giocatori che hanno incarnato la bellezza: Maldini e Baresi. Sono quelli che trasformavano delle difficoltà in cose facili. Avevano davanti un avversario che voleva assolutamente batterli, loro aveva questa unione, questa personalità che trasmettevano anche al pubblico. Baresi, dava una scossa, accendeva i tifosi. La bellezza è anche questo: giocatori simbolo di una squadra che incarnano la bellezza”.

Sul talento

"A volte viene confuso. Si parla di talento anche di calciatori che ne hanno poco. Il talento si intuisce, poi si deve coltivare. E chi lo possiede deve avere una grande voglia di emergere. Ci sono dei giocatori che hanno qualcosa di più e finiscono per fare la differenza. Permettono alla squadra di vincere, ed è davvero difficile raggiungere un obiettivo senza di loro. Cassano aveva un talento smisurato, negli ultimi 20 metri vedeva giocate che gli altri nemmeno pensavano. Ha dato il 50% perché si è accontentato. È stato un peccato non averlo visto al massimo. Però riusciva a compiere giocate uniche. Van Basten era un altro fenomeno. Mi accorgevo tuttavia che sbagliava il modo di calciare le punizioni. Glielo feci notare, riuscì a correggere il modo di batterli e migliorò anche in questo fondamentale. Anche Ibrahimovic si mise a disposizione con me per migliorare e migliorarsi. È una bella soddisfazione per un allenatore vedere che i suoi insegnamenti portano al miglioramento del calciatore".