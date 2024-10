Milan, la Champions vinta contro il Barcellona? Capello spiega una mossa

Milan, Capello e il cambio ruolo di Maldini: la mossa decisiva per la Champions

"La squadra si trasformò in una partita, che giocammo per fortuna a Firenze. Io pensavo di far giocare Desailly con Filippo Galli al centro della difesa e Maldini terzino sinistro. Perdemmo 2-0 contro la Fiorentina neopromossa. Dopo la partita in conferenza stampa risposi che ero contento, perché avevo capito cosa fare. Desailly non poteva giocar centrale e non ne aveva voglia. Misi Maldini con Galli al centro, e a sinistra Panucci. Da lì iniziò la preparazione, che fu poi molto più laboriosa. Abbiamo pensato a fermare le loro fonti di gioco. Loro erano sicuri di vincere, non avevano nessuna voglia di lottare e ci credevano troppo scarsi".