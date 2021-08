Milan, Capello: “Ibrahimovic e Giroud insieme? Ho qualche dubbio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della possibilità di vedere insieme Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

"Qualche dubbio ce l’ho soprattutto perché Ibra ha grande qualità ma non ha grande movimento, vale lo stesso per Giroud. Se hai una squadra che comincia a buttare palloni in mezzo allora ti possono creare molto situazioni di gioco favorevoli, ma devono esserci due esterni che lavorano in modo importante". Tramontata ufficialmente la pista che porta a Romain Faivre: le ultime.