Milan, Capello: ”Con un girone umano può fare bella figura in Champions”

Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle possibilità che il Milan di Pioli avrà di far bene in Champions League.

Sulle pagine dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è presente un approfondimento dedicato al Milan ; il pezzo è stato impreziosito dall'intervento di Fabio Capello , che si è espresso così in merito alle prospettive europee di questo Milan.

Di seguito, riportiamo le sue parole: ''Il Milan è una squadra strutturata, collaudata. Si è rinforzata ed è campione d’Italia in carica. Con un girone più “umano” di quello dello scorso anno penso possa fare bella figura anche in coppa. Ci sono cinque squadre da evitare ai sorteggi: City, Liverpool, Real, Psg e Bayern. Fatta eccezione per il Liverpool, il Milan stavolta è nella stessa fascia delle altre...". Milan, la doppia occasione da cogliere sull'esterno destro: le ultime news di mercato