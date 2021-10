Milan, Capello: “Complimenti a Maldini e Massara per la scelta dei giovani”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha fatto i complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara per le scelte azzeccate sul mercato

"Bisogna fare i complimenti a Maldini e Massara per le scelte dei giovani. C'erano dei giocatori che secondo me non erano da Milan, ma loro avevano visto qualcosa in più. Mi riferisco a Diaz, che lo scorso anno è stato un giocatore che non si era visto essendoci Calhanoglu titolare in quella posizione. Quest'anno invece mi ha sorpreso. Assieme a queste due dirigenti credo che Pioli abbia dato qualche cosa di più alla squadra, ha dato consapevolezza e sicurezza. Il fatto che un giocatore venga riconfermato significa che l'allenatore ci crede. Questa serenità che lui trasmette si vede in campo, il Milan è una squadra che rischia e che non ha paura di farlo. Questo è bellissimo da vedere, qualche volta esagera però bisogna dire che è una squadra divertente".