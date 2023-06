Milan, Capello: “Berlusconi è stato ottimo. Mi fece assistente di Liedholm”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'allora presidente del Milan Silvio Berlusconi

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Corriere della Sera' in merito al rapporto che ha avuto con i presidenti di Juventus e Milan , Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Capello su Silvio Berlusconi

"Berlusconi è stato ottimo sempre. Sin dal momento in cui da neo presidente mi permise di diventare assistente di Liedholm e poi sostituirlo nelle ultime sei partite di campionato nel 1987. Mi fece fare dei test con dei cacciatori di teste, vidi i risultati solo quando, dopo Sacchi, mi affidò la panchina della prima squadra. Lo definirei carismatico e accessibile al tempo stesso. L'avvocato Agnelli invece arrivava, faceva battute fulminanti per poi andarsene. Aveva un'aura di superiorità intorno a sé".