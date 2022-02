Milan, Canovi: “Sul mercato ci si aspettava di più, però…”

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della sessione di gennaio non esattamente esaltante del Milan. Queste le dichiarazioni

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della sessione di gennaio non esattamente esaltante del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ci si aspettava qualcosa di più? Probabilmente si. Ma il Milan si è reso conto che in questo momento è difficile riuscire a vincere il campionato, pensa più a qualificarsi per la Champions. A gennaio però o fai i colpi come la Juve oppure fai fatica a migliorare la squadra".