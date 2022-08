Milan, Cannavaro: “De Ketelaere? Può diventare il nuovo Kakà”

Fabio Cannavaro, Campione del Mondo e Pallone d'Oro nel 2006, ha parlato del calciomercato delle big di Serie A. Se Charles De Ketelaere può diventare il nuovo Kakà, non ci sono pareri positivi per Romelu Lukaku e Paul Pogba. Il primo è un cavallo di ritorno che lo convince poco, il secondo, negli ultimi anni, ha pensato più alla sua immagine che alle prestazioni in campo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.