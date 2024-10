Accardi: “Camarda, che emozione. Vorrei vedere più ragazzi fare così”

Intervistato a Tmw Radio, Giuseppe Accardi ha parlato del Milan e del baby talento rossonero, Francesco Camarda: "Se mi ha fatto effetto vedere Camarda in Champions? Certo che mi ha fatto effetto, ma mi farebbe vedere tanti altri ragazzi fare così. Il mondo è cambiato, i giovani crescono e si sviluppano in un mondo inquinato dai social e dalla malattia dei soldi. La realtà è una: per diventare, devi fare".