Milan, Calhanoglu: “Contento per Colombo. Ha giocato bene”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV, ha parlato di Lorenzo Colombo, ieri in gol contro il Bodo Glimt.

“Sono contento per Colombo, si allena tutti i giorni bene, ha giocato bene, deve continuare così, è giovane – afferma Calhanoglu – . Sul gol ha fatto un movimento veloce e gli ho passato la palla, è successo anche con Castillejo ma non è andato in quella posizione, nello spogliatoio gli ho detto di guardarmi in caso di corner. E nel secondo tempo mi ha visto, mi ha passato benissimo il pallone e ho fatto un grande gol”.

