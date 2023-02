Milan, Calabria: “Il rapporto che ho con i tifosi è positivo”

Davide Calabria, capitano e terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro l'Inter

In vista del derby di domenica sera, in programma a 'San Siro' alle 20.45', Dazn ha intervistato Davide Calabria . Queste le dichiarazioni del capitano del Milan.

Sui milanisti : "Il milanista mette la squadra prima di sé stesso e dà tutto per questa maglia".

Sui tifosi del Milan: "Il rapporto che ho con i tifosi è positivo, mi sento uno di loro. Non sono mai andato in curva, ma sono sempre stato il primo tifoso di questa squadra. Capisco i loro sentimenti e la loro passione. Ci hanno sempre supportato, sono i tifosi migliori del mondo".