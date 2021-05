Milan, Calabria: “Theo Hernandez? Strapotere fisico e velocità eccezionali”

Davide Calabria, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata ai microni di Sportweek ha parlato di Theo Hernandez

Davide Calabria, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Calabria ha parlato anche di Theo Hernandez, suo compagno di squadra in rossonero: "Madre Natura gli ha dato uno strapotere fisico e una velocità che lo rendono difficile da fermare quando accelera. Ma non direi che lo invidio, ognuno ha le sue caratteristiche. Sono contento di giocare con lui, è un bravo ragazzo, che lavora seriamente". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.