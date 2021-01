Milan, Calabria: “Sono un jolly, gioco dove c’è bisogno”

Milan, Calabria e la sua duttilità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato così del suo essere un ‘jolly’. Una caratteristica che parte dai tempi del settore giovanile. Ecco la sua spiegazione ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Dove c’è bisogno di giocare, gioco. Sono stato sempre jolly dal settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi Inzaghi mi ha sputato terzino sinistro perché non c’erano giocatori. L’anno dopo mi ha messo a destra. Sapevo come muovermi in più ruoli”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Davide Calabria >>>