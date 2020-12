Milan, Calabria: “Pioli sempre molto vicino in questo periodo”

Milan, Calabria su mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un’intervista a ‘Milan TV’ per il traguardo delle 100 presenze. Ecco le sue dichiarazioni su Stefano Pioli, ritornato da pochi giorni dopo la positività al Covid-19: “Il mister non poteva essere con noi ma ci restava molto vicino, ci chiamava, ci scriveva messaggi, ci videochiamava con riunioni di gruppo. E’ stato più vicino possibili e la squadra ha risposto bene“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Davide Calabria >>>